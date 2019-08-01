Bugünkü
Takvim

'ta sürpriz hedef

Siyah-Beyazlılar, Guimares’li ’yı listeye aldı. yönetimi, Tyler Boyd inde iyi ilişkiler kurduğu Portekiz kulübü ile masaya oturacak...

Sürpriz hedef Pedrao Silva
Vitor Hugo'yu Palmeiras'a kaptıran, Martins Indi'nin inde de sorunlar yaşayan Beşiktaş'ta rota Portekiz'e döndü... Siyah-Beyazlılar, scout ekibinin önerisiyle Vitoria Guimares'li Pedrao Silva'yı gündemine aldı. Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Brezilyalı yıldıza Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.

İLK HEDEF KİRALAMAK OLACAK
Kısa süre içinde resmi girişimlere başlanması bekleniyor. Tyler Boyd'un transferi sırasında Guimares'le iyi ilişkiler kuran Beşiktaş yönetimi ilk planda satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.



İSTİKRARIYLA ÖN PLANDA
Geçen sezon Guimares formasıyla 32 resmi maça çıkıp 2 gol atan Pedrao istikrarı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ta sürpriz hedef Pedrao Silva
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri