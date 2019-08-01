Vitor Hugo'yu Palmeiras'a kaptıran, Martins Indi'nin transferinde de sorunlar yaşayan Beşiktaş'ta rota Portekiz'e döndü... Siyah-Beyazlılar, scout ekibinin önerisiyle Vitoria Guimares'li Pedrao Silva'yı gündemine aldı. Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Brezilyalı yıldıza Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.
İLK HEDEF KİRALAMAK OLACAK
Kısa süre içinde resmi girişimlere başlanması bekleniyor. Tyler Boyd'un transferi sırasında Guimares'le iyi ilişkiler kuran Beşiktaş yönetimi ilk planda satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
İSTİKRARIYLA ÖN PLANDA
Geçen sezon Guimares formasıyla 32 resmi maça çıkıp 2 gol atan Pedrao istikrarı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
İLK HEDEF KİRALAMAK OLACAK
Kısa süre içinde resmi girişimlere başlanması bekleniyor. Tyler Boyd'un transferi sırasında Guimares'le iyi ilişkiler kuran Beşiktaş yönetimi ilk planda satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
İSTİKRARIYLA ÖN PLANDA
Geçen sezon Guimares formasıyla 32 resmi maça çıkıp 2 gol atan Pedrao istikrarı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.