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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 00:20

'da Malatyasporlu futbolcu Fabien Farnolle'e !

, temsilcisi 'yı 1-0 mağlup ederek 'nde bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ü Olimpija Ljubljana maçı sonrası yaptığı açıklamalarda, maçında kalecisi Farnolle'un ya maruz kaldığını söyledi.

Slovenya'da Fabien Farnolle'e ırkçı saldırı!

'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3. ön eleme turuna yükselen 'da , maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın, 'da oynanan karşılaşmada kaleci Farnolle'un ya maruz kaldığını açıkladı.

"IRKÇI BİR SALDIRI VAR"
Konu hakkında maç sonu açıklama yapan Sergen Yalçın, "Müsabakanın üzücü anları oldu, kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var, çocuk içeride ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar, Avrupa'da bunun olmasını yadırgadık." dedi.

"İĞRENÇ BİR MAÇ YÖNETTİ"
Hakemi de eleştiren Sergen Yalçın, "Hakem arkadaş maalesef, böyle bir düşmanlık olamaz. İğrenç bir maç yönetti. Böyle hakemlerle tur geçmek büyük başarı." şeklinde konuştu.

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