Kostas giderse Yaremchuk Mitroglou ile yolların ayrılması durumunda bir forvet daha alacak olan Galatasaray, Ukraynalı yıldızla yakından ilgileniyor.

Falcao'nun transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırması halinde bir forvet daha almayı planlıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın scout ekibinin önerisi olan Roman Yaremchuk ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Belçika'da Gent formasını giyen 23 yaşındaki Ukranyalı yıldızın önemli bir potansiyeli var. TÜM MANŞETLER