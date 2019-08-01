Kostas giderse Yaremchuk

Falcao'nun transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırması halinde bir forvet daha almayı planlıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın scout ekibinin önerisi olan Roman Yaremchuk ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Belçika'da Gent formasını giyen 23 yaşındaki Ukranyalı yıldızın önemli bir potansiyeli var.
- Spor
- 01.08.2019
- Gazete
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