Fenerbahçe Real’e direnmedi

F.Bahçe, Almanya'da düzenlenen Audi Cup üçüncülük maçında karşılaştığı Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu ve turnuvayı sonuncu tamamladı. Kanarya, Rodrigues'in 6. dakikada attığı golle öne geçti. 6 dakika sonra Real Madrid'in Fransız yıldızı Benzema beraberlik golünü kaydetti.
İLK YARININ SON GOLÜ DIRAR'DAN
27'de Fransız yıldız Benzema bir kez daha sahneye çıktı ve Real Madrid'i öne geçiren golü attı. 34'te Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar attığı golle ilk yarının skorunu belirledi.
OZAN'DAN JENERİKLİK BİR GOL
Gol düellosu şeklinde geçen maçın 53. dakikasında Benzema hattrick yaptı. 59'da Ozan Tufan 30 metreden mükemmel bir gole imza attı. Skor 3-3'e geldikten sonra Real üstünlük kurdu.
KAPANIŞ GOLÜ DİAZ'DAN GELDİ
62'de Real Madrid stoperi Nacho, Fenerbahçe kalecisi Altay'dan seken topu filelere gönderdi. 80'de ise İspanyol devi, Mariano Diaz'ın attığı golle karşılaşmadan 5-3 galip ayrıldı.
EN İYİSİ KALECİ ALTAY!
F.Bahçe kalecisi Altay, Real Madrid maçında 5 gol yedi ama yediği golden fazla kurtarmayı başardı. Sosyal medya onu konuştu.
VEDAT MURİÇ ÇOK ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Real Madrid maçında çalışkan bir görüntü sergiledi. İleride arkadaşlarına servis yapan tecrübeli oyuncu maç sonrası teknik ekipten alkış aldı.
İLK YARININ SON GOLÜ DIRAR'DAN
27'de Fransız yıldız Benzema bir kez daha sahneye çıktı ve Real Madrid'i öne geçiren golü attı. 34'te Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar attığı golle ilk yarının skorunu belirledi.
OZAN'DAN JENERİKLİK BİR GOL
Gol düellosu şeklinde geçen maçın 53. dakikasında Benzema hattrick yaptı. 59'da Ozan Tufan 30 metreden mükemmel bir gole imza attı. Skor 3-3'e geldikten sonra Real üstünlük kurdu.
KAPANIŞ GOLÜ DİAZ'DAN GELDİ
62'de Real Madrid stoperi Nacho, Fenerbahçe kalecisi Altay'dan seken topu filelere gönderdi. 80'de ise İspanyol devi, Mariano Diaz'ın attığı golle karşılaşmadan 5-3 galip ayrıldı.
EN İYİSİ KALECİ ALTAY!
F.Bahçe kalecisi Altay, Real Madrid maçında 5 gol yedi ama yediği golden fazla kurtarmayı başardı. Sosyal medya onu konuştu.
VEDAT MURİÇ ÇOK ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Real Madrid maçında çalışkan bir görüntü sergiledi. İleride arkadaşlarına servis yapan tecrübeli oyuncu maç sonrası teknik ekipten alkış aldı.
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