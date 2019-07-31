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'den 'e tarihi rest! 'ın geliştirdiği yazılımı istemediler

li futbolcular, tarafından geliştirilen yazılımı kullandığı için fitness antrenörü Vidal ile çalışmayı kabul etmedi. 200 fiziksel parametreyi ölçen ve sporcular hakkında tıbbi veriler veren programı, ve Eyal Akim geliştirildi.

Sahada casus 'war'
İspanyol kulübü futbolcuları, İstihbarat Teşkilatı "Birim 8200"ün geliştirdiği yazılımı kullanan fitness antrenörü Javier Vidal ile çalışmayı kabul etmedi. MOSSAD'a bağlı "Birim 8200", sinyal istihbaratı topluyor, kod çözme işlemini yapıyor. Sporcuların yaralanmalara ne zaman daha duyarlı olduğunu tahmin eden program, aynı zamanda İsrail için istihbarat toplama ve şifre çözme görevleri de görüyor. Oyuncular, bilgilerinin 'a gönderilmesinden korktu.

VERİ TOPLAMA PANİĞİ
200 fiziksel parametreyi ölçen ve sporcular hakkında tıbbi veriler veren programı, ve Eyal Akim geliştirildi. İsrail'in, Ekim 2018'de 'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayında bu casus yazılımla Suudi krallığı ve muhaliflerin telefon konuşmalarını dinlemek için hacklediği ortaya çıkmıştı.



EYAL AKİM - TAL BROWN

Birim 8200'ün eski iki çalışanı Tal Brown ve Eyal Akim tarafından geliştirilen uygulama, sporcuların ne zaman sakatlanmaya yatkın olduklarını tahmin ediyor.



Javier Vidal, takımdan kovuldu.

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