Audi Cup maçında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayan ve Allianz Arena'da oynanan maç Spor Smart'ta naklen yayınlanıyor. Turnuvanın ilk maçlarında temsilcimiz, Bayern Münih'e 6-1 mağlup olurken Real Madrid ise Tottenham karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Real Madrid - Fenerbahçe Audi Cup maçını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

Real Madrid - Fenerbahçe Canlı anlatımı

İLK 11'LER:

Real Madrid: Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Kroos, Valverde, Isco, Vinicius, Hazard, Benzema.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Reyes, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi