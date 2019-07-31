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  • 31.07.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 19:01

- | CANLI anlatım

3.lük mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Fenerbahçe Audi Cup maçını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

Real Madrid - Fenerbahçe | CANLI

maçında , ile karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayan ve Allianz Arena'da oynanan maç Spor Smart'ta naklen yayınlanıyor. Turnuvanın ilk maçlarında temsilcimiz, 'e 6-1 mağlup olurken Real Madrid ise Tottenham karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Real Madrid - Fenerbahçe Audi Cup maçını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

Real Madrid - Fenerbahçe Canlı anlatımı

İLK 11'LER:

Real Madrid: Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Kroos, Valverde, Isco, Vinicius, Hazard, Benzema.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Reyes, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi

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