Kampın sürprizi Ömer Bayram

Nagatomo ve Emre Taşdemir'in ardından 3. sol bek pozisyonuna düştüğü için takımdan gönderilmesi beklenen Ömer Bayram kampın sürprizi oldu... Fatih Terim'in Augsburg ve Bordeaux maçlarında 8 numara pozisyonunda denediği tecrübeli yıldız başarılı performansıyla herkesi şaşırttı. Terim'in gözüne giren Ömer Bayram'ın orta saha rotasyonunda yer alarak takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.