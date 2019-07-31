Kampın sürprizi Ömer Bayram

Nagatomo ve Emre Taşdemir'in ardından 3. sol bek pozisyonuna düştüğü için takımdan gönderilmesi beklenen Ömer Bayram kampın sürprizi oldu... Fatih Terim'in Augsburg ve Bordeaux maçlarında 8 numara pozisyonunda denediği tecrübeli yıldız başarılı performansıyla herkesi şaşırttı. Terim'in gözüne giren Ömer Bayram'ın orta saha rotasyonunda yer alarak takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- Spor
- 31.07.2019
- Gazete
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