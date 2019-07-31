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Kampın sürprizi

Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcu 8 numara pozisyonundaki performansıyla herkesi şaşırttı.

Kampın sürprizi Ömer Bayram
Nagatomo ve Emre Taşdemir'in ardından 3. sol bek pozisyonuna düştüğü için takımdan gönderilmesi beklenen Ömer Bayram kampın sürprizi oldu... Fatih Terim'in Augsburg ve Bordeaux maçlarında 8 numara pozisyonunda denediği tecrübeli yıldız başarılı performansıyla herkesi şaşırttı. Terim'in gözüne giren Ömer Bayram'ın orta saha rotasyonunda yer alarak takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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