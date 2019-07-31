Jailson bilmecesi Jailson için cazip teklifler var. Ancak Yanal, ön libero takviyesi yapılmadan Jailson’un gitmesine karşı çıkıyor...

Jailson'a cazip teklifler gelmesine rağmen Fenerbahçe yönetiminin bu teklifleri geri çevirmesi herkesi şaşırtmıştı. Jailson için en son Çin'den gelen 8 milyon Euro'luk teklif geri çevrilmişti. Bunda Ersun Yanal'ın önemli rolü olduğu öğrenildi. Yanal'ın yönetim ve Comolli'ye "Elimde gerçek manada tek ön libero Jailson var. Yerine adam alınmadan onu bırakmak istemiyorum. Önce bu sorunu çözelim" dediği öğrenildi. Luiz Gustavo ya da M'Vila trnasgari gerçekleşirse Brezilyalı Jailson da büyük ihtimalle satılacak.