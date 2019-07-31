İstenmeyen komşu!

Ocak ayında büyük umutlarla Marsilya'dan Galatasaray'a kiralanan Kostas Mitroglou, Akhisar'a attığı golün dışında iz bırakamadı... 1 yıl daha sözleşmesi olan Yunan forvet, hazırlık kampında da bekleneni veremeyince gözden çıkarıldı. Mitroglou'nun sözleşmesini feshetmek isteyen yönetim, Marsilya'dan olumsuz yanıt aldı. Tecrübeli yıldıza 2.6 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle ciddi bir teklif gelmemesi de can sıkıyor. Fatih Terim'in kesinlikle takımda düşünmediği Mitroglou'nun nasıl gönderileceği merak konusu.
MAAŞI BÜYÜK SORUN
Mitroglou'nun 2.6 milyon Euro'luk maaşı ayrılığın önünde büyük bir engel oluşturuyor.
MAAŞI BÜYÜK SORUN
Mitroglou'nun 2.6 milyon Euro'luk maaşı ayrılığın önünde büyük bir engel oluşturuyor.
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