Trabzonspor’a Vestel müjdesi

QNB Finansbank ile yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından forma sponsorluğu arayışlarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor hedefe ulaştı... Bordo- Mavililer, Vestel firması ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Anlaşmanın süresi ve ekonomik koşullarıyla ilgili ayıntıların da bugün açıklanması bekleniyor.
- Spor
- 30.07.2019
- Gazete
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