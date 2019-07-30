Trabzonspor’a Vestel müjdesi

QNB Finansbank ile yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından forma sponsorluğu arayışlarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor hedefe ulaştı... Bordo- Mavililer, Vestel firması ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Anlaşmanın süresi ve ekonomik koşullarıyla ilgili ayıntıların da bugün açıklanması bekleniyor.