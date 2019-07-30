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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 20:43

Son dakika: - maçının ilk 11'leri belli oldu

turnuvasında boy gösterecek olan , Alman devi ile 'da karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
turnuvasında boy gösterecek olan , Alman devi ile 'da karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...


BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman

Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, , Victor Moses, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

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