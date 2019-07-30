AUDİ Cup turnuvasında boy gösterecek olan Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...
BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman
Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Victor Moses, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi
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