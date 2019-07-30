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Sarı-Lacivertliler’de savunma krizi

F.Bahçe’de Serdar Aziz sakat... Isla-Dirar hazır değil. Göbekte Sadık-Jailson, sağda ise Murat oynayacak...

Sarı-Lacivertliler’de savunma krizi
F.Bahçe Almanya'da önemli bir sınav verecek. Audi Cup'ta ciddi rakiplerle oynayacak. Bugün Bayern Münih ile karşılaşacak Fenerbahçe'de savunmada önemli eksikler bulunuyor. Serdar Aziz sakat. Stoperde Jailson ve Sadık Çiftpınar'ın oynaması bekleniyor. Sağda ise Isla ve Dirar henüz hazır olmadığı için Murat Sağlam'ın oynaması yüksek ihtimal.

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