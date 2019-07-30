Obi Mikel çılgınlığı

Trabzonspor her konuda anlaşmaya vardığı John Obi Mikel'e kavuştu... Dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak basan Nijeryalı futbolcuyu havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı.
SAĞLIK KONTROLÜ OLACAK
Kendisine gösterilen büyük ilgi nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Mikel bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da kendisini resmen Trabzonsporlu yapacak olan imzayı atacak.
SAĞLIK KONTROLÜ OLACAK
Kendisine gösterilen büyük ilgi nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Mikel bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da kendisini resmen Trabzonsporlu yapacak olan imzayı atacak.
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