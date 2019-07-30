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çılgınlığı

Yüzlerce Bordo-Mavili taraftarın karşıladığı büyük bir şaşkınlık yaşadı... Yıldız futbolcu bugün 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Obi Mikel çılgınlığı
Trabzonspor her konuda anlaşmaya vardığı John Obi Mikel'e kavuştu... Dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak basan Nijeryalı futbolcuyu havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı.

SAĞLIK KONTROLÜ OLACAK
Kendisine gösterilen büyük ilgi nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Mikel bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da kendisini resmen Trabzonsporlu yapacak olan imzayı atacak.

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