Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap geldi. Galatasaray Başkanı, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminatla ilgili olarak yaptığı açıklamalara, "Onlara büyük saygı duyuyoruz. Biz hiçbir camianın kampanyasına ya da şampiyonluğuna asla dil uzatmayız. Ben rakip yöneticilerden rica ederim. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçalım" şeklinde konuştu.
TARAFTARIN TALEBİ ÖNEMLİ
Transferlerle ilgili söylentileri de cevaplayan Cengiz, "Galatasaray'ın koşulları ve taraftarlarımızın göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın talebi ilk sıradır" dedi.
ALİ SAMİ YEN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Galatasaray Kulübü'nün kurucusu, ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 68. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Sarı- Kırmızılı yöneticiler katıldı. Başkan Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, daha sonra Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba'nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret etti.
TARAFTARIN TALEBİ ÖNEMLİ
Transferlerle ilgili söylentileri de cevaplayan Cengiz, "Galatasaray'ın koşulları ve taraftarlarımızın göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın talebi ilk sıradır" dedi.
ALİ SAMİ YEN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Galatasaray Kulübü'nün kurucusu, ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 68. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Sarı- Kırmızılı yöneticiler katıldı. Başkan Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, daha sonra Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba'nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret etti.
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