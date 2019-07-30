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'den 'a cevap: Biz kimseye dil uzatmayız

Başkanı , Fenerbahçe Başkanı ’un ’in 'den aldığı tazminat ile ilgili yaptığı açıklamaya, “Biz kimseye dil uzatmayız” dedi.

Biz kimseye dil uzatmayız
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap geldi. Galatasaray Başkanı, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminatla ilgili olarak yaptığı açıklamalara, "Onlara büyük saygı duyuyoruz. Biz hiçbir camianın kampanyasına ya da şampiyonluğuna asla dil uzatmayız. Ben rakip yöneticilerden rica ederim. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçalım" şeklinde konuştu.



TARAFTARIN TALEBİ ÖNEMLİ
lerle ilgili söylentileri de cevaplayan Cengiz, "'ın koşulları ve taraftarlarımızın göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın talebi ilk sıradır" dedi.



ALİ SAMİ YEN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Galatasaray Kulübü'nün kurucusu, ilk başkanı , vefatının 68. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı ve Sarı- Kırmızılı yöneticiler katıldı. Başkan Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, daha sonra Kulübü'nün onursal başkanı 'nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret etti.


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