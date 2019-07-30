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Mevlüt, Aslan’ın kapısını çaldı!

’de 4. forvet durumuna düşen milli futbolcu menajeri aracılığıyla ’a haber yolladı... le ilgili son karar için gözler Terim’e çevrildi.

Mevlüt, Aslan’ın kapısını çaldı!
Forvet ve ön libero i için büyük çaba harcayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık oynayan ve Başakşehir'e geri dönen Mevlüt Erdinç, Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladı. Son yapılan transferlerin ardından Başakşehir'de 4. forvet durumuna düşen 32 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçtiği belirlendi. Rotasyona yerli forvet transferi düşünen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vereceği rapora göre Mevlüt konusundaki karar alınacak.

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