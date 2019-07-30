Mangala’ya çifte kanca

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Orel Mangala konusunda Almanya'dan kötü haber geldi... Bonservisi Stuttugart'ta olan genç orta saha oyuncusunu Leverkusen ve Leipzig'in de istediği belirtiliyor. Geçen sezon Hamburg formasını kiralık olarak giyen Mangala için Fenerbahçe resmi girişimlerde bulunuyor.