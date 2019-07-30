Kartal’ın tadı yok!

Beşiktaş Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Yunan ekibi Apollon Larissa ile 0-0 berabere kaldı. Siyah- Beyazlılar karşılaşmaya Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Boyd ve Güven 11'iyle çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın özellikle gol yollarında fazlasıyla sıkıntı yaşaması dikkatleri çekti.
- Spor
- 30.07.2019
- Gazete
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