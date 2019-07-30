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Martins Indi’de tek sorun opsiyon! ve arasında pazarlıklar sürüyor

sol stoper için listenin en başına aldığı Martins Indi’nin satın alma opsiyonunu indirmeye çalışıyor. Bu gerçekleştiği takdirde mutlu sonla bitmiş olacak.

Indi’de tek sorun opsiyon
Beşiktaş sol stoper için listenin en başına aldığı Martins İndi için tüm kozlarını oynuyor. Stoke City forması giyen Hollandalı futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde hem İngiliz kulübü hem de İndi ile anlaşma sağlandı.



SATIN ALMA OPSİYONU YÜKSEK
Ancak 'nin 7 milyon Euro satın alma opsiyonu şartı sunması 'ı düşündürüyor. Siyah-Beyazlılar bu rakamı 4 milyon Euro civarına çekmek için büyük uğraş veriyor.



​ALİ NABİ GÖRÜŞME YAPACAK
Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Nabi'nin bu hafta içinde Stoke City'li yetkililerle bir görüşme yapacağı ortaya çıktı. Bu görüşme bu e netlik kazandıracak.

KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Stoke City'de forma giymek istemeyen Martins Indi'nin Beşiktaş'ın teklifine çok sıcak baktığı öğrenildi.

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