G.Saray Falcao ile yatıyor, Falcao ile kalkıyor... Sarı- Kırmızılı yönetim Kolombiyalı golcüyü ilk hedef olarak alırken bu transferin gerçekleşmesi 2 şarta bağlı olarak görülüyor. Cimbom öncelikle kanayan yara haline gelen Diagne'yi hedeflenen rakama satarak kaynak bulmayı hedefliyor.
İLK ŞART DİAGNE'NİN SATILMASI
Aslan Senegalli golcüyü satarsa Falcao'nun transferi için ilk adımı atıyor. Ancak bunun dışında Monaco'nun Falcao'nun yerine Real Madrid'de oynayan Mariano Diaz'ı transfer etmesi gerekiyor.
MONACO DA DİAZ'IN PEŞİNDE
Monaco Dominikli golcüyü Real Madrid'den transfer edemezse bu taktirde Falcao'yu takımda tutacak. Böyle bir gelişme olursa Galatasaray'ın Falcao planları yine gerçekleşmemiş olacak.
DIAGNE İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta Diagne'yi satmak için gelecek olan teklifleri bekleyeceği öğrenildi. Senegalli futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinin yeni teklif yapacağı öğrenildi.
İLK ŞART DİAGNE'NİN SATILMASI
Aslan Senegalli golcüyü satarsa Falcao'nun transferi için ilk adımı atıyor. Ancak bunun dışında Monaco'nun Falcao'nun yerine Real Madrid'de oynayan Mariano Diaz'ı transfer etmesi gerekiyor.
MONACO DA DİAZ'IN PEŞİNDE
Monaco Dominikli golcüyü Real Madrid'den transfer edemezse bu taktirde Falcao'yu takımda tutacak. Böyle bir gelişme olursa Galatasaray'ın Falcao planları yine gerçekleşmemiş olacak.
DIAGNE İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta Diagne'yi satmak için gelecek olan teklifleri bekleyeceği öğrenildi. Senegalli futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinin yeni teklif yapacağı öğrenildi.
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