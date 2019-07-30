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Fransız yıldız Evra futbolu bıraktı

Fransız yıldız Evra futbolu bıraktı
Fransız futbolcu Patrice Evra, 1998'de başladığı profesyonel kariyerini noktaladı. West Ham United ile sözleşmesinin bittiği 2017-18 sezonu sonundan bu yana kulüpsüz olan Evra, Instagram hesabından "Teşekkürler. Hoşça kalın." notuyla yaptığı paylaşımla son noktayı koydu. 38 yaşındaki yıldızın kariyeri başarılarla doluydu.

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