Forvette rota Fransa

Vedat Muriç ve Allahyar hamlesi sonrası kadroya bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe'de rota Fransa'ya döndü... Ersun Yanal'ın raporu sonrası kanatta da oynayabilen hücum oyuncularının üzerinde duran Sarı-Lacivertliler, Ligue 1'de oynayan iki ismi gündemine aldı. Listenin ilk sırasında PSG formasını giyen Chubo Moting bulunuyor. Diğer isim ise Angers'li Stephane Bahoken... Yönetim bu hafta içinde hem kulüp hem de menajerlerle temasa geçecek.
22 MAÇTA 3 GOL ATTI
Geçen sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 22 maça çıkan Moting rakip ağlara 3 gol bıraktı.
22 MAÇTA 3 GOL ATTI
Geçen sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 22 maça çıkan Moting rakip ağlara 3 gol bıraktı.
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