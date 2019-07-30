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Forvette rota

Kanatta da oynayabilen bir forvet almayı planlayan Sarı- Lacivertli yönetim, ’li Moting ve Angers’li Bahoken’le yakından ilgileniyor. iki isme de onay verdi.

Forvette rota Fransa
Vedat Muriç ve Allahyar hamlesi sonrası kadroya bir forvet daha katmak isteyen 'de rota 'ya döndü... 'ın raporu sonrası kanatta da oynayabilen hücum oyuncularının üzerinde duran Sarı-Lacivertliler, Ligue 1'de oynayan iki ismi gündemine aldı. Listenin ilk sırasında formasını giyen Chubo Moting bulunuyor. Diğer isim ise Angers'li Stephane Bahoken... Yönetim bu hafta içinde hem kulüp hem de menajerlerle temasa geçecek.




22 MAÇTA 3 GOL ATTI
Geçen sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 22 maça çıkan Moting rakip ağlara 3 gol bıraktı.

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