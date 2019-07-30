Bugünkü
Takvim

Denizlispor, ’i renklerine bağladı

Denizlispor, Bergdich’i renklerine bağladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Portekiz 1. Lig takımlarından Belenenses'te forma giyen Zakarya Bergdich ile anlaştı. Ege temsilcisi, 30 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Bergdich'in bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDenizlispor, Bergdich’i renklerine bağladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri