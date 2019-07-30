Denizlispor, Bergdich’i renklerine bağladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Portekiz 1. Lig takımlarından Belenenses'te forma giyen Zakarya Bergdich ile anlaştı. Ege temsilcisi, 30 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Bergdich'in bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.
- Spor
- 30.07.2019
- Gazete
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