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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 21:37

AUDI Cup | - maçı canlı anlatım izle

AUDI Cup turnuvasında boy gösterecek olan , Alman devi ile 'da karşı karşıya geliyor. AUDI Cup 2019 turnuvasında Sarı-Lacivetlilerin diğer rakipleri Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih. Fenerbahçeli taraftarlar AUDI Cup Bayern Münih - Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bayern Münih - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Bayern Münih-Fenerbahçe | CANLI
AUDI Cup turnuvasında boy gösterecek olan , Alman devi ile 'da karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...


AUDI CUP BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman

Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, , Victor Moses, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

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