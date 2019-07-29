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'da stoper harekatı

Yönetimi stoper arayışlarına hız verdi... ’den Tonelli ve Kolodziejczak dışında listeye de eklendi.

Stoper harekatı
Trabzonspor'un kampında oynadığı son iki hazırlık maçında 5 gol yemesi üzerine yönetim stoper bölgesine kesin bir takviye yapma kararı aldı. 'ye Tonelli'yi kiralamak için teklif yapan yönetim Fransız stoper Kolodziejczak için de temaslara başlayacak.



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Karadeniz kulübü Napoli'ye Lorenzo Tonelli'yi kiralamak için teklif yaptı ancak şu ana kadar mesafe kat edemedi. Trabzonspor'un ayrıca bonservisi elinde olan Fransız stoper Timothee Kolodziejczak ile de temasta bulunacağı öğrenildi.



Bu arada Sporting Lizbon'da oynayan 23 yaşındaki 'in de kiralanması gündemde.

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