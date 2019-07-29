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’de düzenlenen ‘Bir Meşale De Sen Yak’ etkinliğine yüzlerce taraftar ve kulüp başkanı da katıldı.

İstanbul bordo-mavi
Trabzonspor taraftarı "Bir Meşale De Sen Yak" etkinliğinde Sütlüce'de bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı organizasyonda yüzlerce taraftar meşaleleriyle ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. Açıklamalarda bulunan Başkan Ağaoğlu, Jose Sosa'ya yeni sözleşme teklif edeceklerini söyledi. Ağaoğlu, Novak'la da nikah tazelemeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

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