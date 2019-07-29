İstanbul bordo-mavi

Trabzonspor taraftarı "Bir Meşale De Sen Yak" etkinliğinde Sütlüce'de bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı organizasyonda yüzlerce taraftar meşaleleriyle ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. Açıklamalarda bulunan Başkan Ağaoğlu, Jose Sosa'ya yeni sözleşme teklif edeceklerini söyledi. Ağaoğlu, Novak'la da nikah tazelemeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.