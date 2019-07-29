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'da sürpriz hedef ! Kiralama teklifi yapılacak...

Ön libero i için büyük uğraş veren , Lille formasını giyen lı futbolcuyla ilgilenmeye başladı... Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in onay verdiği 22 yaşındaki Maia için Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak...

Sürpriz hedef Thiago Maia
Takımın kilit isimlerinden Fernando'nun Sevilla'ya satışı sonrası ön libero i için düğmeye basan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor... Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir hamle yaparak rotasını Fransa'ya çevirdi.

​25 MAÇTA OYNADI, 1 ASİST YAPTI
Yönetimin gündemine aldığı son isim Thiago Maia oldu... Fransız ekibi Lille'de forma giyen Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.



​TÜM ALTYAPILARDA MİLLİ OLDU
İki yıl önce 14 milyon Euro karşılığında Santos'tan Lille'e transfer olan 22 yaşındaki Maia beklentilerin uzağında kaldı. Genç yıldız tüm altyapı kategorilerinde Brezilya formasını giydi.

​TEKNİK, PAS YÜZDESİ YÜKSEK
Fatih Terim'in transferine onay verdiği Thiago Maia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. lı yıldız yüksek top tekniği ve pas yüzdesi ile dikkatleri üzerine çeken bir isim.



LILLE ONU 14 MİLYON EURO ÖDEYEREK ALDI
Santos forması giyerken Brezilya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Thiago Maia, 2017 yılında 14 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer oldu. Ancak Fransa'da beklentilerin uzağında kaldı.

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