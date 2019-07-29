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  • 30.07.2019 01:33
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 01:33

, saat kaçta? 2019 GS Panathinaikos hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 2018-2019 şampiyonu Galatasaray, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bu heyecan dolu maç öncesi , saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Panathinaikos maçına dair detaylar...

Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek. Takımın taraftarları bu nedenle Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 3 Ağustos saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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