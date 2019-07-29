Burak’tan gol şov

Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Geçirdiği ameliyat nedeniyle takımla birlikte yapılan antrenmanlara sonradan katılan Burak Yılmaz attığı 5 golle takdir topladı. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasına ağırlık verildi. Eibar maçında oynayan antrenmanı ısınma koşuları ve streching çalışması ile tamamladı.
- Spor
- 29.07.2019
- Gazete
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