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'ın yeni i Douglas: Elimden geleni yapacağım

kampına katılan Douglas, “ için elimden geleni yapacağım”dedi.

Elimden geleni yapacağım
Beşiktaş'ın yeni i Douglas Avusturya kampına katıldı. Brezilyalı star takım arkadaşları ile tek tek tanıştıktan sonra ilk idmanına çıktı.

ÖZEL BİR BAĞ VAR
Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Douglas, "Elimden geleni yapacağım. oynamaktan keyif alan bir insanım. Türkiye ile aramda çok özel bir bağ var" ifadesini kullandı.

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