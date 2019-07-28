Tolgay&Serdar Aziz şoku

Hertha Berlin maçında ayak bileğinden sakatlanan Tolgay Arslan'ın 1.5 ay, çekilen MR'da el bileğinde çatlak tespit edilen Serdar Aziz'in de 1 ay takımdan uzak kalacağı bildirildi. 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde yapılacak Audi Cup'a katılacak olan Fenerbahçe kafilesine altyapıda yetişen ve profesyonel olan Okan Turp'un dahil edileceği öğrenildi. Okan'ın Sadık Çiftpınar ile dönüşümlü olarak sahada yer alacağı belirlendi. Kampa kadar teknik heyetin Okan'ın antrenmanlardaki performansını da mercek altına alacak.
Fenerbahçe'de daha lig başlamadan Tolgay ve Serdar Aziz'in sakatlanmaları Yanal'ın keyfini kaçırdı.
Fenerbahçe'de daha lig başlamadan Tolgay ve Serdar Aziz'in sakatlanmaları Yanal'ın keyfini kaçırdı.
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