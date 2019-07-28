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Tolgay& şoku

Doktorlar, ’ın 1.5 ay, ’in de 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı... Teknik heyet şok yaşadı!

Tolgay&Serdar Aziz şoku
Hertha Berlin maçında ayak bileğinden sakatlanan 'ın 1.5 ay, çekilen MR'da el bileğinde çatlak tespit edilen 'in de 1 ay takımdan uzak kalacağı bildirildi. 30-31 Temmuz tarihlerinde 'nın Münih kentinde yapılacak 'a katılacak olan kafilesine altyapıda yetişen ve profesyonel olan Okan Turp'un dahil edileceği öğrenildi. Okan'ın Sadık Çiftpınar ile dönüşümlü olarak sahada yer alacağı belirlendi. Kampa kadar teknik heyetin Okan'ın antrenmanlardaki performansını da mercek altına alacak.



Fenerbahçe'de daha lig başlamadan Tolgay ve Serdar Aziz'in sakatlanmaları Yanal'ın keyfini kaçırdı.


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