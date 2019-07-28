Terim’den imalı cevap!



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli camia içinde kendisi için bazı spekülasyonlar yapıldığını belirterek çok sert ifadeler kullandı. Koç, "İtibar cellatlığına soyunan ve küçük akıllarıyla gazeteleri kullanıp dedikodu üretenleri biliyoruz. Hepinizi not ediyoruz. Zamanı gelince sizlerle uğraşacağız. Fenerbahçe'miz başarısız olsun, gündemimizi yaratalım yeniden gündeme gelelim diyen, nasıl olsa Ali Koç'u deviririz zihniyetiyle bana oy vermiş kesimler var. Şu 6 hafta geçsin de kuyu kazarız diye düşünenlere cevabım var. Artık ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu, kimlerle aşık attığınızı biliyoruz. Bugüne kadar Yunus yüzümüzü gördünüz. Artık Yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi.









