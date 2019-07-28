Medipol Başakşehir Rodrigues’in peşinde

Medipol Başakşehir, stoper hattını Portekiz'den güçlendiriyor. İstanbul ekibi, geçen sezonu Aves'te geçiren Ponck lakaplı Carlos dos Santos Rodrigues ile büyük ölçüde anlaştı. Bu arada Fransız ekibi Caen, Başakşehir'in 24 yaşındaki santrfor Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.