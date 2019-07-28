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’a çifte şok!

, ’da oynadığı ilk hazırlık maçında Eibar’a 2 golle teslim oldu. Bu arada 15 kişilik bir grup ’a saldırdı.

Kartal iyi sinyaller vermedi. Siyah-Beyazlı takım Avusturya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 mağlup oldu. maça Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner,Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Quaresma ve Güven ilk 11'iyle başladı. Bu arada maçın bitiminde 15 kişilik bir grup 'a saldırmaya çalıştı. Araya giren teknik heyet ve futbolcular saldırıyı önledi.

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