Kartal iyi sinyaller vermedi. Siyah-Beyazlı takım Avusturya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş maça Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner,Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Quaresma ve Güven ilk 11'iyle başladı. Bu arada maçın bitiminde 15 kişilik bir grup Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı. Araya giren teknik heyet ve futbolcular saldırıyı önledi.
- Spor
- 28.07.2019
- Gazete
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