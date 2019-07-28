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İkinci seferi! Hedef Falcao'yu bonservissiz etmek

’da Falcao için yarın dev bir adım atılacak. Yöneticiler Kolombiyalı oyuncu için bir kez daha Monaco’ya gidecek. Yapılacak görüşmeler sonrasında in mutlu sonla bitmesi hedefleniyor.

İkinci Radamel Falcao seferi
G.Saray Radamel Falcao'dan vazgeçmek bilmiyor... Sarı-Kırmızılı yöneticiler Monaco ile 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı golcüyü bitirmek için yarın Monaco'ya gidecek. Burada Falcao için görüşmeler yeniden başlayacak.

ŞÜKRÜ HANEDAR DEVREDE
Fransız kulübünün Portekiz'de yaptığı kampa katılan Falcao için yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın devrede olduğu öğrenildi. Hanedar'ın burada Monaco ile görüşeceği ortaya çıktı.



TÜM KOZLARI OYNAYACAKLAR
Falcao'nun ini bonservis bedeli ödemeden bitirmek isteyen Galatasaray'ın bunun için tüm hamleleri yapacağı öne sürüldü. Bu nedenle gözler yarınki görüşmeye çevrildi.



MONACO'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Monaco'nun bu sezon düşünmediği Kolombiyalı futbolcunun yıllık ücretinden kurtulmak için 'ın yapacağı teklife sıcak bakma ihtimalinin güçlendiği öne sürüldü.

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