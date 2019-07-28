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Galatasaray önemli bir adımdı

Marcao, Portekiz’de küme düşmemeye oynayan bir takımdan geldiğini söyleyerek, “G.Saray benim için önemli bir adımdı”dedi.

Galatasaray önemli bir adımdı
G.Saray'ın geçen sezonun devre arasında transfer ettiği Marcao önemli açıklamalar yaptı. Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımdan G.Saray'a geldiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Ben hayatımda her şeyi fedakarlık yaparak elde ettim. Geldiğim ilk sezonda 2 kupa almak benim için çok önemliydi. G.Saray'da göstereceğim başarı umarım bir gün milli takım kapısını açar" dedi. Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir seviye olduğunu vurgulayan Marcao, "Hem ben hem de takım arkadaşlarım bu sene Şampiyonlar Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

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