Deniz Türüç Aslan’a çok yakın

Galatasaray, Kayserispor ile Deniz Türüç transferi için prensipte anlaştı. Sarı- Kırmızılılar'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geldiği ve prensipte anlaşma sağladığı bildirildi. Galatasaray bu transferi sonlandırmak için Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin satışını bekliyor. Cimbom'un bu transfer için Kayserispor'a 3 milyon Euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor. 26 yaşıdaki sağ kanat oyuncusu, 4 yıldır Kayserispor'da forma giyiyor. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı kulüpte 29 maça çıkan milli oyuncu 3 gol atarken 5 de asist yapmayı başardı.
- Spor
- 28.07.2019
- Gazete
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