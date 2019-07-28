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Aslan’a çok yakın

, ’un yıldızı ’te mutlu sona çok yakın... Aslan, 26 yaşındaki oyuncu için Kayserispor Yönetimi ile prenpsite anlaştı. , bu için Diagne’nin satışını bekliyor.

Deniz Türüç Aslan’a çok yakın
Galatasaray, Kayserispor ile Deniz Türüç i için prensipte anlaştı. Sarı- Kırmızılılar'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geldiği ve prensipte anlaşma sağladığı bildirildi. Galatasaray bu transferi sonlandırmak için Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin satışını bekliyor. 'un bu transfer için Kayserispor'a 3 milyon Euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor. 26 yaşıdaki sağ kanat oyuncusu, 4 yıldır Kayserispor'da forma giyiyor. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı kulüpte 29 maça çıkan milli oyuncu 3 gol atarken 5 de asist yapmayı başardı.

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