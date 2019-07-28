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: Biz o seviyeye düşmeyeceğiz

, G.Saray Başkanı ’in “Çocukların kumbarasındaki paraya göz diktiler” sözüne sert çıktı. Koç “Biz o seviyeye düşmeyeceğiz” dedi. Ali Koç, "Hocasına (Terim'e) 'nin ödediği tazminatla ilgili önemli bilgiler açıklayacağız" dedi. F.Bahçe Başkanı, muhalefete de "Ayağınızı denk alın"mesajı verdi.

Biz o seviyeye düşmeyeceğiz
F.Bahçe Başkanı , 'ı adeta bombaladı... Koç, 'in "Çocukların kumbarasındaki paraya göz dikenlerle bizi aynı kefeye koymayın" sözüne dünkü divan toplantısında cevap verdi. Başkanı "Biz o seviyeye düşmeyeceğiz. Ama kendi hocasına TFF'nin ödediği tazminatla ilgili yakında önemli bilgiler açıklayacağız. Herkes gerçeklerle yüzleşecek" diye konuştu.

TENHADA DA KALABALIKTA DA...
"Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız" diyen Koç, "Gerekli bilgileri basına verdiğimizde sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu değerli kaynakların heba edildiğini göreceksiniz" dedi.



İTİBAR CELLATLARI GELİP BAKSIN
Rodrigues'in transferinin arkasında bazı spekülasyonlar yapıldığına değinen Koç, "İtibar cellatları her hangi bir tereddütleri varsa gelip yaptığımız sözleşmeleri incelesinler" diye sert çıktı.

BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK
Fenerbahçe camiasının omuz omuza vererek bu sezon şampiyon olacağını belirten Ali Koç, "Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon yapacağız" ifadelerini kullandı.

HEPİNİZ AYAĞINIZI DENK ALIN!
F.Bahçe Başkanı "6 hafta geçsin. Ali Koç'un kuyusunu kazarız diye düşünenler var. Siz kim olduğumuzu kimlerle aşık attığınızı bilmiyorsunuz. Hepiniz ayağınızı denk alın" dedi.

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