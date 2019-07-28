150 milyon TL bağış, 32 bin kombine, 25 bin forma...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün faaliyet raporunu açıkladı. Becan, yeni sezon öncesi kombine bilet satışında 32 bin, formada ise 25 bin rakamına ulaştıklarını söyledi. "Fener ol" kampanyasından şu ana kadar 150 milyon TL topladıklarını belirten Becan "Gelecek sezon sonuna kadar 200 milyon TL'yi geçeceğiz" açıklamasında bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Fener Ol" kampanyasında önümüzdeki günlerde yeni bir yayın yapacaklarını da söyledi.
- Spor
- 28.07.2019
- Gazete
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