Sturridge an meselesi

Trabzonspor'da Sturridge transferi an meselesi Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlatmak üzere. Sturridge’ye 2+1 yıllık teklif yapıldı. İmza an meselesi.

Trabzon'da forvet transferi için geri sayım sürerken tek gündem Liverpool ile sözleşmesi biten Daniel Sturridge...



AĞAOĞLU DÖNDÜ

İNGİLİZ yıldız için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu da Avusturya kampından ayrılarak yurda döndü. Ağaoğlu, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun transferindeki son detayları görüşmeye başladı. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde Trabzonspor'un 2+1 yıllık teklifini kabul ettiği öğrenilen Sturridge'ye 1.5-2 milyon Euro civarında bir ücret ödenecek. Bordo- Mavililer İngiliz yıldıza imza parası da ödeyecek. İmza artık an meselesi...



SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDELER TRABZONSPOR

Yönetimi, 1.5-2 milyon Euro arasında maaş teklif ettiği Sturridge'in sözleşmesine özel maddeler ekleyecek. Bonuslarla maaşı artacak.