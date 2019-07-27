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Mbaye Diagne gelecek hafta ayrılıyor

menajerlik şirketinden Claudia Druetta,"Diagne hakkında bir sürü haber çıkıyor. Şu kadarını söyleyebilirim ki önümüzdeki hafta ’dan ayrılacak” ifadesini kullandı.

Gelecek hafta ayrılıyor
Galatasaray'ın yapmaya hazırlandığı operasyonunun önünde engel olarak duran Mbaye Diagne konusunda flaş bir gelişme yaşandı... Senegalli yıldızın menajeri Claudio Druetta, Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürecek açıklamalar yaptı. Antalyaspor'da oynayan Jean Armel Drole'nin İspanya takımlarından Las Palmas'a transferinde başrol oynayan B11 menajerlik şirketinden Druetta, "Diagne için ortaya atılan asılsız iddiaların sonu gelmiyor, biz bile hayret ediyoruz. Pazartesi gitti, Cuma gitti, yarın gidiyor diye bir sürü haber yapıldı fakat hiçbiri olmadı. Şunu söyleyebilirim ki; Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak. Önce Drole'ü verdim, şimdi de sıra Diagne'de" dedi. Druetta takım konusunda ise bilgi vermedi.


TARAFTARLAR ŞİMDİ GİDİŞİNİ BEKLİYOR
lı taraftarlar ocak ayında transferini dört gözle beklediği Mbaye Diagne'nin şimdi gidişi için gün sayıyor. Yönetim, pazarlıklarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

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