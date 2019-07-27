Bugünkü
Takvim

basınına göre Falcao inin bitmesi an meselesi! Cimbom büyük bomba için gün sayıyor

Monaco’nun ’ten Diaz’ı istediğini yazan basını, “Fransızlar forvet alır almaz ’yu ’a verecek” ifadesini kullandı...

Falcao heyecanı
Aslan ​Radamel Falcao için geri sayıma geçti... Kolombiya basını artık in bitmesinin an meselesi olduğunu belirtiyor. Gazetelere göre Monaco, forvet transferi yapar yapmaz, Falcao'yu Galatasaray'a verecek.

SİLVA'DAN VAZGEÇMİŞLERDİ
Andre Silva'dan sağlık sorunları yüzünden vazgeçen Monaco'nun arayışlarını sürdürdüğü ve Real Madrid'ten Mariano Diaz için resmi teklif yaptığı belirtiliyor.



MÜJDELİ HABER BEKLENİYOR
Alınan bilgilere göre gelecek hafta transferde sıcak gelişmeler laşanacak. Galatasaray yönetimi, tam yetki verilen Ahmet Bulut'tan gelecek müjdeli haberleri bekliyor.



​JOSEF'TEN SİNYAL VAR!
Transfer gündemindeki Josef de Souza, Falcao'nun resminin altına "Görüşürüz kardeşim" yorumunu yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKolombiya basınına göre Falcao transferinin bitmesi an meselesi! Cimbom büyük bomba için gün sayıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri