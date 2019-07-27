Aslan Radamel Falcao için geri sayıma geçti... Kolombiya basını artık transferin bitmesinin an meselesi olduğunu belirtiyor. Gazetelere göre Monaco, forvet transferi yapar yapmaz, Falcao'yu Galatasaray'a verecek.
SİLVA'DAN VAZGEÇMİŞLERDİ
Andre Silva'dan sağlık sorunları yüzünden vazgeçen Monaco'nun arayışlarını sürdürdüğü ve Real Madrid'ten Mariano Diaz için resmi teklif yaptığı belirtiliyor.
MÜJDELİ HABER BEKLENİYOR
Alınan bilgilere göre gelecek hafta transferde sıcak gelişmeler laşanacak. Galatasaray yönetimi, tam yetki verilen Ahmet Bulut'tan gelecek müjdeli haberleri bekliyor.
JOSEF'TEN SİNYAL VAR!
Transfer gündemindeki Josef de Souza, Falcao'nun resminin altına "Görüşürüz kardeşim" yorumunu yaptı.
SİLVA'DAN VAZGEÇMİŞLERDİ
Andre Silva'dan sağlık sorunları yüzünden vazgeçen Monaco'nun arayışlarını sürdürdüğü ve Real Madrid'ten Mariano Diaz için resmi teklif yaptığı belirtiliyor.
MÜJDELİ HABER BEKLENİYOR
Alınan bilgilere göre gelecek hafta transferde sıcak gelişmeler laşanacak. Galatasaray yönetimi, tam yetki verilen Ahmet Bulut'tan gelecek müjdeli haberleri bekliyor.
JOSEF'TEN SİNYAL VAR!
Transfer gündemindeki Josef de Souza, Falcao'nun resminin altına "Görüşürüz kardeşim" yorumunu yaptı.
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