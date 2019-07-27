Ön libero transferi için 4 koldan saldıran Fenerbahçe'nin gündemindeki bir başka isim de Yann M'Vila... Fransız basını, Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcuya 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifi yaptığını yazdı. Gazeteler, St. Etienne'in ise M'Vila için 8 milyon Euro istediğini ve bu rakamın F.Bahçe'ye fazla geldiğini yazdı.
ST. ETİENNE TOK SATICI
Fransız basını, St. Etienne kulübünün M'Vila'yı satma konusunda oldukça katı olduğunu yazdı. Yann M'Vila geçen sezon St. Etienne formasıyla 40 maça çıktı. Fransız yıldız 1 asist yaptı.
ST. ETİENNE TOK SATICI
Fransız basını, St. Etienne kulübünün M'Vila'yı satma konusunda oldukça katı olduğunu yazdı. Yann M'Vila geçen sezon St. Etienne formasıyla 40 maça çıktı. Fransız yıldız 1 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.