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'nin peşin olduğu M’Vila 8 milyon Euro

St. kulübü, Fener’in ön libero adaylarından biri olan Yann M’Vila’nin bonservisini belirledi.

M’Vila 8 milyon Euro
Ön libero transferi için 4 koldan saldıran Fenerbahçe'nin gündemindeki bir başka isim de Yann M'Vila... Fransız basını, Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcuya 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifi yaptığını yazdı. Gazeteler, St. Etienne'in ise M'Vila için 8 milyon Euro istediğini ve bu rakamın F.Bahçe'ye fazla geldiğini yazdı.

ST. ETİENNE TOK SATICI
Fransız basını, St. Etienne kulübünün M'Vila'yı satma konusunda oldukça katı olduğunu yazdı. Yann M'Vila geçen sezon St. formasıyla 40 maça çıktı. Fransız yıldız 1 asist yaptı.

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