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Fenerbahçe'de sırada uan Jesus var!

Savunmayı sağlama almak isteyen Kanarya, Romalı stoperle de görüşüyor. Kanarya 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız için tüm şartlarını zorlayacak. Yönetim, İtalyanlar'la görüşme halinde.

Sırada Jesus var!
F.Bahçe transferde gözünü kararttı. Sarı- Lacivertliler, eski oyuncusu Simon Kjaer için Sevilla ile anlaştı. Danimarkalı oyuncunun Kadıköy'e dönmesine sayılı günler kaldı.

YÖNETİM ISRARCI
Savunmasını sağlama almak isteyen Fenerbahçe, Kjaer'in yanına topu oyuna sokma becerisi daha yüksek bir stoper daha istiyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Roma forması giyen Juan Jesus... Kanarya 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız için tüm şartlarını zorlayacak. Yönetim, İtalyanlar'la görüşme halinde.

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