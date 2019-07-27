Fenerbahçe'de sırada uan Jesus var! Savunmayı sağlama almak isteyen Kanarya, Romalı stoperle de görüşüyor. Kanarya 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız için tüm şartlarını zorlayacak. Yönetim, İtalyanlar'la görüşme halinde.

F.Bahçe transferde gözünü kararttı. Sarı- Lacivertliler, eski oyuncusu Simon Kjaer için Sevilla ile anlaştı. Danimarkalı oyuncunun Kadıköy'e dönmesine sayılı günler kaldı.



YÖNETİM ISRARCI

Savunmasını sağlama almak isteyen Fenerbahçe, Kjaer'in yanına topu oyuna sokma becerisi daha yüksek bir stoper daha istiyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Roma forması giyen Juan Jesus... Kanarya 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız için tüm şartlarını zorlayacak. Yönetim, İtalyanlar'la görüşme halinde. TÜM MANŞETLER