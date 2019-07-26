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Şampiyonluk için geldim

Şampiyonluk için geldim
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu , "'de şampiyonluk ışığını fazlasıyla görüyorum. Sonuçta Fenerbahçe, , , , bunlar büyük takımlar. Bunlar artık ligimizin domino taşları. Saydığım 5 takım ligin kaderini belirleyen takımlar oluyor. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geri döndüm" dedi.

HERKES BUNU HİSSEDECEK
Emre Belözoğlu, "Bizim gönlümüzde Fenerbahçe bu ülkenin en büyük takımı olduğu için sahaya çıkan her oyuncu inşallah bu sene bunu hissedecektir. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum ben buraya bir futbolcu olarak geldim. Burada futbolculuk dışında bir görevim yok" diye konuştu.

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