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ölümden döndü

ve Kolasinac, ’da restoran çıkışı bıçaklı 2 kişinin saldırısına uğradı. İki futbolcu da yara almadı.


takımlarından 'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, dün saldırı şoku yaşadı. Özil, takım arkadaşı Kolasinac ile birlikte İngiltere'nin başkenti 'daki bir restorandan çıktı. Çıkışta elinde bıçak bulunan ve motor kasklı iki kişi, Özil'e saldırmaya çalıştı. Ünlü futbolcu, can havliyle cipine doğru yöneldi. Kolasinac da saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı. Alman futbolcunun çabalarıyla saldırgan kaçtı. Özil ve Kolasinac, korkunç olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.




ZANLILAR ARANIYOR
Olay anında çevrede bulunan Azuka Alintah, "Tamamen delice ve tuhaftı. Özil, bıçakla kovalanan herkes gibi korkudan neye uğradığını şaşırmıştı. Hayatını kurtarmak için kaçıyordu." dedi. Polis, her yerde saldırganları arıyor. İddiaya göre şahısların soygun girişiminde bulunduğu belirtildi.



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