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’dan Zlatan bombası

İsveçli oyuncu, İbrahimovic’i G.Saray için ikna etmeye çalıştığını ifade etti.

Jimmy Durmaz’dan Zlatan bombası
Jimmy Durmaz, Zlatan İbrahimovic'i Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Jimy, "İbrahimovic Los Angeles Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. Kendisine G.Saray'ı anlattım ve üzerinde baskı kurmaya çalıştım. İnşallah 'a gelir ve burada harika işler yapar" ifadesini kullandı.

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