Jimmy Durmaz’dan Zlatan bombası

Jimmy Durmaz, Zlatan İbrahimovic'i Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Jimy, "İbrahimovic Los Angeles Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. Kendisine G.Saray'ı anlattım ve üzerinde baskı kurmaya çalıştım. İnşallah Galatasaray'a gelir ve burada harika işler yapar" ifadesini kullandı.
- Spor
- 26.07.2019
- Gazete
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