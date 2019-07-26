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'dan Schneiderlin için 5 milyon Euro! Görüşmeler sürüyor...

, için kulübüne 1.5 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. 29 yaşındaki ön liberoya da 3.5 milyon Euro yıllık teklif edildi.

G.Saray ön libero arayışlarında gündeme gelen Morgan Schneiderlin için kulübü Everton'a ilk teklifi yaptı. Fransız futbolcu için Sarı-Kırmızılı yönetimin 1.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulunduğu Fransız oyuncuya ise 3.5 milyon Euro yıllık önerdiği ortaya çıktı.​



​G.SARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Everton'da bu sezon kadroda yer alıp almayacağı henüz netleşmeyen 'in yapılan teklife sıcak baktığı ve 'a yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

CENK TOSUN'DAN BİLGİ ALDI
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını önemli bir avantaj olarak gören yıldız oyuncunun takım arkadaşı 'dan da G.Saray hakkında bilgi aldığı da ortaya çıktı.



GÖZLER EVERTON'IN CEVABINDA
Everton'un Galatasaray'ın teklif ettiği 3.5 milyon Euro'yu mercek altına aldığı ve Sarı- Kırmızılı yönetime en kısa sürede net bir cevap vereceği öne sürüldü.

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