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ve Sevilla arasında Ibrahim Amadou pazarlığı

Ibrahim Amadou için Sevilla’nın kapısını çalan , “Satın alma opsiyonu ile veririz. Ve 9 milyon isteriz” cevabını aldı...İspanyol ekibinin bu cevabına karşı Fenerbahçe, kıran kırana bir pazarlığa başladı. Kanarya bu rakamı 6 milyon Euro seviyelerine çekmek istiyor.

Kıran kırana pazarlık
Fenerbahçe 6 numara için yoğun mesai harcıyor. Saint Etienne'li Yann M'Vila'yı bitiremeyen ve de engellerle karşılaşan Sarı-Lacivertliler'de tek hedef Sevilla forması giyen Ibrahim Amadou... bu transfer için İspanyollarla pazarlık halinde.



İSPANYOLLAR YÜKSEKTEN UÇTU
Sevilla Amadou için F.Bahçe'ye "Satın alma opsiyonuyla kiralarız. Satın alma opsiyonu da 9 milyon Euro" yanıtını verdi. Teklif sonrası Kanarya Sevilla ile kıran kırana pazarlığa başladı.



COMOLLI HAFTAYA İSPANYA'DA
İspanyol ekibinin yüksek bonservis ücreti belirlediğini düşünen Fenerbahçe rakamı 6 milyon seviyelerine çekmek istiyor. Sportif Direktör Damien Comolli haftaya 'ya uçacak.



​ERSUN HOCA DA ÇOK İSTİYOR
Burada İspanyol yöneticilerle masaya oturacak olan Comolli'nin transferi sonlandırması bekleniyor. Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 26 yaşındaki Fransız ön liberonun alınmasını istiyor.

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