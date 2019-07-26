Fenerbahçe 6 numara için yoğun mesai harcıyor. Saint Etienne'li Yann M'Vila'yı bitiremeyen ve transferde engellerle karşılaşan Sarı-Lacivertliler'de tek hedef Sevilla forması giyen Ibrahim Amadou... Fenerbahçe bu transfer için İspanyollarla pazarlık halinde.
İSPANYOLLAR YÜKSEKTEN UÇTU
Sevilla Amadou için F.Bahçe'ye "Satın alma opsiyonuyla kiralarız. Satın alma opsiyonu da 9 milyon Euro" yanıtını verdi. Teklif sonrası Kanarya Sevilla ile kıran kırana pazarlığa başladı.
COMOLLI HAFTAYA İSPANYA'DA
İspanyol ekibinin yüksek bonservis ücreti belirlediğini düşünen Fenerbahçe rakamı 6 milyon Euro seviyelerine çekmek istiyor. Sportif Direktör Damien Comolli haftaya İspanya'ya uçacak.
ERSUN HOCA DA ÇOK İSTİYOR
Burada İspanyol yöneticilerle masaya oturacak olan Comolli'nin transferi sonlandırması bekleniyor. Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 26 yaşındaki Fransız ön liberonun alınmasını istiyor.
İSPANYOLLAR YÜKSEKTEN UÇTU
Sevilla Amadou için F.Bahçe'ye "Satın alma opsiyonuyla kiralarız. Satın alma opsiyonu da 9 milyon Euro" yanıtını verdi. Teklif sonrası Kanarya Sevilla ile kıran kırana pazarlığa başladı.
COMOLLI HAFTAYA İSPANYA'DA
İspanyol ekibinin yüksek bonservis ücreti belirlediğini düşünen Fenerbahçe rakamı 6 milyon Euro seviyelerine çekmek istiyor. Sportif Direktör Damien Comolli haftaya İspanya'ya uçacak.
ERSUN HOCA DA ÇOK İSTİYOR
Burada İspanyol yöneticilerle masaya oturacak olan Comolli'nin transferi sonlandırması bekleniyor. Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 26 yaşındaki Fransız ön liberonun alınmasını istiyor.
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