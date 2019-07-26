Galatasaray yönetiminin transferdeki gözdelerinden biri olan Mbwana Samatta, Het Laatste Nieuws gazetesine konuştu. Tanzanyalı yıldız, "Eğer somut bir teklif gelirse dinleriz. Ancak kesinlikle Genk'ten ayrılmak istemiyorum. Genk bir hapishane değil. Bu kulüp benim ailem. Birlikte şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Öyleyse Neden ayrılayım ki? Burada çok mutluyum" dedi.
- Spor
- 26.07.2019
- Gazete
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