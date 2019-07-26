Bugünkü
Takvim

Cimbom'un forvet adayı : Neden ayrılayım ki!

Cimbom’un forvet adaylarından , “Şampiyon olduk ve Şampyoinlar Ligi’nde oynayacağız. Neden ’ten ayrılayım ki. Burada çok mulutyum” dedi.

Neden ayrılayım ki!
Galatasaray yönetiminin transferdeki gözdelerinden biri olan Mbwana Samatta, Het Laatste Nieuws gazetesine konuştu. Tanzanyalı yıldız, "Eğer somut bir teklif gelirse dinleriz. Ancak kesinlikle Genk'ten ayrılmak istemiyorum. Genk bir hapishane değil. Bu kulüp benim ailem. Birlikte şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Öyleyse Neden ayrılayım ki? Burada çok mutluyum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCimbom'un forvet adayı Samatta: Neden ayrılayım ki!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri