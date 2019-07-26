Aslan Augsburg’a 4 golle teslim oldu

Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Augsburg ile oynadığı karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar maça İsmail, Linnes, Ahmet, Marcao, Emre, Donk, Jimmy Durmaz, Yunus, Adem Büyük, Babel ve Erencan ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 14. dakikasında Niederlechner'in attığı golle Augsburg temsilcimiz önünde 1-0 öne geçti. Alman takımı 31'de Gruezo ile farkı ikiye çıkaran golü attı. Maçın 2. yarısında da baskıyı artıran Augsburg 53'te Hahn ve 54'te Russo ile farkı 4'e çıkardı. 87'de Ömer Bayram'ın golüyle G.Saray maçtan 4-1 yenik ayrıldı.
- Spor
- 26.07.2019
- Gazete
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