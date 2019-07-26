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Aslan Augsburg’a 4 golle teslim oldu

Şampiyon , ’daki özel maçta Alman takımı Augsburg’a direnemedi. Maçtan 4 golle yenik ayrılan Cimbom’un tek sayısını kaydetti.

Aslan Augsburg’a 4 golle teslim oldu
Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Augsburg ile oynadığı karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar maça İsmail, Linnes, Ahmet, Marcao, Emre, Donk, Jimmy Durmaz, Yunus, , Babel ve Erencan ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 14. dakikasında Niederlechner'in attığı golle Augsburg temsilcimiz önünde 1-0 öne geçti. Alman takımı 31'de Gruezo ile farkı ikiye çıkaran golü attı. Maçın 2. yarısında da baskıyı artıran Augsburg 53'te Hahn ve 54'te Russo ile farkı 4'e çıkardı. 87'de 'ın golüyle G.Saray maçtan 4-1 yenik ayrıldı.

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